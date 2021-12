위메프 "30년 이상 업력 전국 노포 상품, 온라인으로 만나세요"

'백년로드 기획전' 최대 20% 할인 판매

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 오는 31일까지 '백년로드' 기획전을 열고 전국 노포 식당 인기 메뉴를 최대 20%까지 할인 판매한다.

이번 기획전은 위메프와 중소벤처기업부 협업으로 진행한다. 중기부가 백년가게로 선정한 업력 30년 이상의 전국 1890곳 점포 중 위메프가 제품 시장성, 가격 경쟁력 등을 고려해 100곳을 선정하고, 이들 점포의 대표 메뉴를 기획전을 통해 선보인다.

대표 상품은 영주 나드리 '쫄면', 삼대인천게장 '간장게장', 시민제과 '맘모스빵', 이낙근찹쌀떡베이커리 '1968 옥수수빵', 태능초가집갈비 '돼지갈비' 등이다.

기획전 오픈 기념 라이브커머스 방송도 진행한다. 16일과 20일 오후 10시부터 한시간 동안 인기 크리에이터가 백년로드 제품을 소개한다. 방송시간 동안 백년로드 전 상품에 적용 가능한 20% 할인쿠폰도 제공한다.

백년로드 제품 구매 후기를 작성하면 추첨을 통해 맥북 프로, 아이패드 에어, 커피머신 등을 경품으로 증정한다. 자세한 내용은 위메프 내 백년로드 기획전에서 확인할 수 있다.

위메프 관계자는 "30년 이상 이어온 노포 대표 메뉴를 현장 방문없이 집에서도 편하게 즐길 수 있도록 기획전을 마련했다"며 "온라인에서 쉽게 접할 수 없는 상품을 위메프에서 더 쉽고 편하게 경험할 수 있도록 큐레이션 기획전에 더 집중할 것"이라고 말했다.

