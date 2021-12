코로나 신규 확진 7850명·위중증 964명…역대 최다

신규 사망자 70명…누적 4456명

오미크론 감염 9명 늘어

[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 신규 확진자 수가 역대 최다인 7850명을 기록했다. 위중증 환자 역시 최다 수치인 900명대 후반인 것으로 나타났다.

중앙방역대책본부는 15일 0시 기준으로 신규 확진자가 7850명 늘어 누적 53만6495명을 기록했다고 밝혔다. 국내 발생 7828명, 해외 유입이 22명이다. 전날 5567명과 비교하면 이날 0시 기준 확진자 수는 2283명 증가했다. 아울러 기존 최다치인 지난 8일 7174명보다 676명 많다.

지역별로는 서울 3157명, 인천 475명, 경기 2296명을 기록했다. 비수도권은 ▲부산 343명 ▲대구 177명 ▲광주 59명 ▲대전 164명 ▲울산 59명 ▲세종 26명 ▲강원 160명 ▲충북 105명 ▲충남 209명 ▲전북 120명 ▲전남 59명 ▲경북 193명 ▲경남 194명 ▲제주 32명 등이다.

위중증 환자는 전날보다 58명 늘면서 최다 수치인 964명을 기록했다. 위중증 환자는 지난 8일 840명 이후 800명대를 기록하다 전날 906명으로 나타나 처음으로 900명대를 넘어섰다.

코로나19 하루 사망자 수는 70명으로, 누적 사망자는 4456명을 기록했다. 치명률은 0.83%다. 하루 사망자 수 70명은 역대 3번째로 많은 수치다.

새 변이 바이러스인 오미크론 변이에 감염된 사람의 수는 전날 9명이 늘어 총 128명이 됐다. 신규 확진자 중 5명은 해외유입, 4명은 국내감염 사례다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 이날 0시 기준 1차 신규 접종자는 5만4184명으로 현재까지 총 4310만4019명이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 83.9%다. 18세 이상, 60세 이상은 각각 94.2%, 93.7%가 1차 접종을 마쳤다. 2차 신규 접종자는 4만3060명으로 누적 4180만7882명을, 3차 신규 접종자는 78만7801명으로 누적 793만7480명인 것으로 파악됐다.

