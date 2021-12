하나손보, MZ세대 겨냥 '원데이보험' 유튜브 광고 공개

[아시아경제 오현길 기자] 하나손해보험은 '원데이보험' 상품을 노래로 소개하는 원데이보험 영상광고를 유튜브에 공개했다고 15일 밝혔다.

일상생활 속에서 원데이보험 상품을 풀어내는 내용으로 제작, 2014년 힙합 그룹 립서비스로 데뷔한 랩퍼 비파가 참여했다. 일상생활에서 느끼는 위험이나 운전, 레저 등에서 일어날 수 있는 위험들을 통해 원데이보험 상품의 특성과 원데이앱의 필요성을 강조했다는 설명이다.

하나손보 원데이앱은 지난달 사용자 중심으로 개선, 간편 결제로 가입편의성을 높였고 보험을 쉽게 경험할 수 있도록 보험선물하기 기능을 더했다.

하나손보 관계자는 "원데이앱 다운로드 및 모바일 웹 접속 수치는 전년 대비 30% 이상의 증가세를 보이며 원데이보험 매출 실적도 전년 동월 대비 2배 이상 상승했다"며 "이번 광고를 통해 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들이 보험을 친밀하게 느끼고 원데이앱을 일상생활에서 사용하며 즐길 수 있길 기대한다"고 말했다.

