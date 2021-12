한국사회과학협의회는 14일 정기총회에서 박영렬 연세대 경영대 교수(한국경영학회 회장)를 제22대 회장으로 선출했다고 15일 밝혔다. 임기는 내년 1월1일부터 2년이다.

1976년 설립된 한국사회과학협의회는 한국경제학회, 한국경영학회를 비롯한 15개의 주요 학회가 참여하고 있는 한국의 사회과학 공동체를 광범위하게 반영하는 민간 학술단체다.

