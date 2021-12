[아시아경제 지연진 기자] 디스플레이용 소재 전문기업 코이즈 코이즈 121850 | 코스닥 증권정보 현재가 3,360 전일대비 775 등락률 +29.98% 거래량 4,709,229 전일가 2,585 2021.12.15 10:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피는 하락.. 게임株는 '두각'코이즈, LCD BLU제조 테마 상승세에 7.3% ↑5월 11일 코스닥, 2.74p 오른 685.04 마감(0.40%↑) close 가 2차전지 양극재 소재의 대량생산 추진 소식이 전해지며 이틀 연속 상한가다.

코이즈는 15일 개장 9분여만에 전일 대비 가격제한폭(29.98%, 775원)까지 치솟으며 3360원에 거래되고 있다. 전날 상한가에 이어 2거래일 연속 상한가 행진이다.

앞서 코이즈는 지난 14일 한국과학기술원으로부터 이전 받은 나노산화금속물 생성 기술을 적용해 2차전지 양극재 소재 대량생산 기술 개발 단계에 돌입했다고 밝혔다. 현재 코이즈는 대량생산 자동화 공정 개발을 진행 중이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr