[특징주]현대바이오, 오미크론·델타에 강한 코로나19 치료제…병용시 효능 2.1배↑

[아시아경제 박형수 기자] 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 30,250 전일대비 4,700 등락률 +18.40% 거래량 7,347,122 전일가 25,550 2021.12.15 10:25 장중(20분지연) 관련기사 현대바이오 "코로나19 치료제, 내년 상반기 긴급사용승인 목표""신테카바이오" 말씀드렸죠? 후속株 하나더! 임상3상 관련株 갑니다“제2의 씨젠” 나왔습니다! 임상3상 관련株 또 한번의 역사 기록! close 가 강세다. 현재 마땅한 치료제가 없는 코로나19 중증환자용 치료법이 세계 최초로 우리나라에서 탄생할 수 있다는 기대감이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

15일 오전 9시42분 현대바이오는 전날보다 8.61% 오른 2만7750원에 거래되고 있다.

사이언스는 지난 7일 과학기술정보통신부 산하 한국생명공학연구원에 위탁해 코로나19 감염 햄스터를 대상으로 수행한 효력시험에서 코로나19 경구치료제 'CP-COV03'와 항염증제 '덱사메타손'을 경구제로 함께 투약한 치료 효과가 덱사메타손 단독보다 2.1배 높다고 발표했다.

지난해 코로나19 치료제 개발에 착수한 현대바이오는 후발주자로서의 약점을 극복하기 위해 처음부터 코로나19 바이러스의 변이를 염두에 두고 CP-COV03를 개발했다. 변이가 심한 RNA바이러스가 촉발한 코로나19 사태를 해결하려면 기존 접근 방식이나 제약계의 관행을 뛰어넘는 발상의 전환이 필요했다. 현대바이오는 기존 약물을 개량해 약효가 바이러스가 아닌 숙주세포에 작용하는 숙주 표적(host-directed) 항바이러스제를 경구제로 개발하고 있다. 니클로사마이드를 최종 후보로 선정했다. 첨단 약물전달체(DDS) 기술로 CP-COV03를 개발했다.

CP-COV03의 주성분인 니클로사마이드는 바이러스를 표적 삼는 여러 주요 항바이러스제와 달리 숙주세포를 표적으로 하는 기전을 갖고 있어 오미크론, 델타 등 코로나19 바이러스의 변이에 영향을 받지 않고 항바이러스 효능을 발휘할 것이라는 게 현대바이오의 설명이다.

현대바이오 CTO(최고기술책임자)인 김경일 박사는 "주요 글로벌 제약사들이 개발 중인 코로나19용 항바이러스제는 바이러스에 초점을 맞춘 바이러스 표적 기전이어서 바이러스의 변이 대응에 한계가 있다"며 "CP-COV03는 세포의 오토파지(자가포식)를 활성화해 세포로 침투한 바이러스를 제거하므로 변이와 관계없이 효능을 발휘한다"고 설명했다.

간담회에 참석한 현대바이오 진근우 박사는 "스웨덴 등 유럽 4개 대학과 한국파스퇴르연구소에 따르면 43종의 범용성 항바이러스제 후보 중에서도 니클로사마이드가 가장 효과가 있다는 연구 결과도 있다"며 "지금까지 기생충 약으로 생산된 바도 있어 향후 대량 생산에도 유리하다"고 밝혔다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr