북미·유럽 車어워드 휩쓴 현대차…빅3 넘본다

북미·캐나다·독일 올해의 차 선정

르노 얼라이언스-스텔란티스와 빅3 경합

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 올해 북미·유럽지역의 주요 10개 자동차 시상식에서 최고상(Winner)을 휩쓸며 글로벌 시장에서 한 층 높아진 위상을 실감하고 있다. 특히 글로벌 판매량도 호조를 보이며 첫 ‘빅3’ 경쟁에 나서는 등 올해를 기점으로 기존 패스트 팔로어를 넘어 ‘글로벌 톱티어’ 반열에 오르고 있는 양상이다.

달라진 위상…북미·유럽 자동차 어워드 싹쓸이

15일 업계에 따르면 현대차그룹은 올해 북미·유럽지역 주요 10개 자동차 어워드에서 총 6개의 최고상을 받은 것으로 집계됐다. 부문별 시상식에서도 12개 상을 수상했다. 이는 산하 브랜드가 많은 폭스바겐(1개), 토요타(1개), 포드(2개) 등 경쟁사의 최고상 수상 성과를 압도하는 수준이다.

먼저 국가·지역별 시상식에선 북미, 유럽, 전세계, 캐나다, 독일 등 5개 어워드에서 3관왕을 달성했다. 북미 올해의 차엔 현대차 엘란트라(아반떼)가, 캐나다 올해의 유틸리티 차량엔 제네시스 GV80이, 독일 올해의 차엔 아이오닉 5가 선정됐다. 수상작에 전기차, 럭셔리카, 내연기관차가 골고루 포진한 것이다.

유력 자동차 전문 매체의 시상식에서도 현대차는 3개 최고상(탑기어, 모터트랜드, 오토 익스프레스)을 거머쥐었다. 선정작은 각기 현대차 i20N, 제네시스 GV70, 아이오닉 5 등이다.

업계에선 특히 글로벌 자동차 전문 미디어 탑기어가 현대차 차종(i20N)을 올해의 차로 선정한 데 대해 주목하고 있다. 탑기어는 통상 아시아 제조사에 대한 평가에 인색한 것으로 알려져 있다. 지난 2000년대 초 까지만 해도 현대차에 대해 '바퀴달린 냉장고와 세탁기'로 평가했을 정도였다. 하지만 이번 수상으로 현대차그룹의 위상은 한 층 높아지게 됐다.

수상 행진은 앞으로도 지속될 것으로 보인다. 당장 현대자동차그룹의 전용 전기차인 현대차 아이오닉 5, 기아 EV6는 '2022 유럽 올해의 차(COTY)' 최종 후보에 선정돼 내년 2월 최종 결과를 기다리고 있다. 내년 1월 북미 올해의 차 시상식도 관전포인트다. 현재 아이오닉5와 GV70이 북미 올해의 유틸리티 최종 후보에 올랐고 픽업트럭 싼타크루즈도 북미 올해의 트럭 후보에 올라 결과를 기다리고 있다.

현대차그룹이 약진하면서 정의선 회장도 최근 글로벌 완성차 업계에서의 리더십을 인정받고 있다. 실제 영국의 자동차 전문지 오토카(Autocar)는 지난 6월 2021 오토카 어워드에서 정 회장에게 '이시고니스 트로피(Issigonis Trophy)'를 수여하기도 했다. 오토카는 1895년 세계 최초로 발간된 자동차 전문지로, 매년 글로벌 완성차 업계에서 괄목할 만한 성과를 거둔 인물과 제품을 선정해 시상한다.

달라진 위상으로 판매량 급등…빅3 노린다

이같은 성과를 바탕으로 현대차그룹은 올해 처음으로 빅3에도 도전한다. 각 자동차그룹 및 협회가 발표한 올해 1~3분기 누적 판매량 집계에 따르면 폭스바겐그룹(695만대)과 토요타그룹(632만대)가 1·2위권을 형성한 가운데, 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스(549만대), 현대차그룹(505만대), 스텔란티스(504만대)가 3위 자리를 두고 경합하고 있다. 업계선 4분기 반도체 등 차량 부품 수급상황에 따라 최종 3위 자리가 결정될 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "현대차그룹 차종들이 주요 어워드를 휩쓸고 있는 한편 북미·유럽에선 판매 신기록을 연이어 달성하는 등 순위가 높아지며 최근 유력 자동차 매체에서 현대차그룹을 거론하는 사례가 눈에 띄게 늘었다"면서 "명실상부한 글로벌 톱티어 반열에 올랐단 평가가 지배적"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr