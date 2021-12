안다즈 서울 강남 '조각보', 크리스마스 프로모션 진행

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남은 크리스마스와 연말연시를 맞아 페스티브 프로모션을 출시했다고 15일 밝혔다. 호텔 2층 조각보 레스토랑 내 '미트 앤 코', '씨푸드 그릴' 레스토랑에서 브런치, 디너 코스 메뉴 등을 즐길 수 있다.

참숯 그릴에서 요리한 메뉴를 선보이는 씨푸드 그릴 레스토랑에서는 씨푸드 브런치 세미 뷔페를 오는 25일, 내년 1월1일 이틀간 진행한다. 애피타이저, 메인 요리, 디저트를 통해 세계 각국 요리를 즐길 수 있도록 구성했다. 구운 랍스터 에그 베네딕트, 소프트 쉘 크랩과 와플 등 시그니처 메인 메뉴가 포함된다. 오전 11시30분 부터 오후 3시까지 이용 가능하다.

씨푸드 그릴 페스티브 디너 코스 메뉴는 3코스로 애피타이저, 허브와 함께 구운 오징어, 신선한 조개 홍합찜 등 선택 가능한 메인 메뉴, 디저트로 구성된다. 스파클링 와인 한 잔도 포함된다. 12월24일, 25일, 31일 디너 타임 2부로 운영된다. 각각 오후 5시30분, 오후 8시에 시작되며 이용 시간은 2시간이다.

프리미엄 다이닝 레스토랑 미트앤코에서는 미트앤코 브런치 코스를 12월25일, 내년 1월1일 각각 진행한다. 시저 샐러드, 구운 브리치즈, 아보카도 스크램블 에그 크로스티니 3종 애피타이저가 제공된다. 허브로 마리네이드 한 포르케타, 연어 스테이크, 그릴드 페퍼 스테이크 등의 메인 메뉴를 1개 선택할 수 있으며 갈릭 매쉬 포테이토 등 사이드 메뉴도 함께 제공된다. 오전 11시30분 부터 오후 3시까지 이용 가능하다.

미트앤코 페스티브 디너 코스도 4코스로 준비된다. 부라타 샐러드와 트러플 감자수프가 먼저 제공되고 이어서 랍스터 테르미도르와 뼈채로 구운 양고기, 비프 웰링턴, 오리 라구 파파델레 등 4종의 메인 메뉴 중 한 개를 선택할 수 있다. 크리스마스 스페셜 디저트로 포레누아가 나온다. 샴페인 한 잔이 포함된다. 2부제로 오후 5시30분, 오후 8시 각각 시작한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr