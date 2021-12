서울역사박물관, '성제묘 무신도-관운장 부부 초상' 원형 복원

관우신앙 절정에 달했던 19세기 말에 제작…1년간 과학적 보존처리 거쳐

[아시아경제 임철영 기자] 서울역사박물관이 서울특별시 유형문화재 제403호 ‘성제묘무신도?관운장 부부 초상(聖帝廟 巫神圖?關雲長 夫婦 肖像)’ 에 대한 정밀조사를 시작으로 1년여 간의 과학적 보존처리를 거쳐 제작 당시의 원형으로 복원을 완료했다고 15일 밝혔다.

‘성제묘 무신도?관운장 부부 초상’ 은 서울시 중구 방산동에 위치한관우(關羽)의 사당인 성제묘에 있던 무신도 중 한 점이다. 관우신앙이 절정에 달한 19세기 말에 궁중화원에 의해 그려진 것으로 추정되는 귀중한 유물이다.

성제묘 무신도는 모두 10점으로, 2017년 서울특별시 유형문화재 제403호로 지정된 후 2018년 서울역사박물관으로 이관됐다. 서울역사박물관은 성제묘 무신도의 장기적인 보존관리 방안을 수립하고자 2019년에 성제묘 무신도의 보존상태에 대한 정밀조사를 실시했다. 조사 결과를 종합해 데이터베이스를 구축했다.

국가주도의 관우신앙이 절정에 달했던 19세기 말~20세기 초반의 관우도는 10여 점 내외이다. 이번에 공개된 서울역사박물관 ‘성제묘 무신도?관운장 부부 초상’에서 붉은 얼굴, 긴 수염, 길게 찢어진 눈으로 표현된 관우는 일월오봉도를 배경으로 익선관, 붉은 곤룡포를 입고 부인과 함께 한 화폭에 그려졌다. 조선 왕의 이미지를 담고 있는 조선식 관우도상이 보이고 있으며, 특이한 구도와 화려한 채색 기법 등이 돋보이는 유물이다. 서울역사박물관 소장 ‘성제묘 무신도?관운장 부부 초상’은 조선시대 관우신앙 무신도를 이해할 수 있는 민속학과 미술학적 가치도 높은 유물이다.

‘성제묘 무신도?관운장 부부 초상’은 종이에 천연안료로 채색되어 있는 족자다. 인수 당시 종이의 산성화, 가로방향으로 꺾임이 많이 확인됐으며 오염물질에 의한 얼룩과 촛농 부착, 접착제 약화로 인한 들뜸 현상 등이 있었다. 특히 장황의 일부가 개장돼 긴급한 보존처리와 제작 당시의 원형으로 복원이 필요한 상태였다.

‘성제묘 무신도?관운장 부부 초상’의 회화유물의 특성을 고려해 안료 조사, 재질분석, 제작방법 연구 등 과학적인 조사 및 분석을 토대로 진행됐다. 안료 분석 결과 회화 중 다소 격이 낮은 무신도임에도 불구하고 채색 재료 중 고급 안료인 석록과 석청이 사용된 것이 확인됐다. 최고급 안료가 사용된 것으로 보아 궁중화원에 의해 그려진 것이 추정이 아닌 확인되어지는 부분이기도 하다.

김용석 서울역사박물관장은 “이번에 복원한 ‘성제묘 무신도?관운장 부부 초상’은 조선시대 관우신앙을 이해할 수 있는 가치가 높은 유물로서, 당시 사용된 채색 재료 등 중요한 역사적 정보를 확인할 수 있었다”며 “과학적인 방법을 동원하여 서울역사박물관이 소장한 중요 유물들의 장기적인 보존관리 방안을 수립하고 차근차근 보존처리해 나가겠다”고 말했다.

