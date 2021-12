추미애 "김건희, '왜 나만 갖고 그래'식… 논리 전두환스럽다" 직격

[아시아경제 나예은 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희 씨의 허위 경력 의혹 해명에 대해 "한마디로 '왜 나만 갖고 그래'하는 식"이라고 비판했다.

추 전 장관은 14일 자신의 페이스북에 "학력 허위 기재에 대해 김씨는 '돋보이려 한 욕심, 그게 죄라면 죄'라고 했다. '수상경력 갖고 진학을 위해 쓴 것도 아닌데 무슨 문제냐?', '공무원, 공인도 아니고 당시엔 윤석열과 결혼한 상태도 아니었는데 이렇게까지 검증을 받아야 되느냐?' 한마디로 '왜 나만 갖고 그래!'하는 식"이라고 꼬집었다.

이어 "개 사과를 올린 김씨가 논리도 어법도 전두환스럽다"고 덧붙였다.

특히 추 전 장관은 "생뚱맞게 진학에 비유한 것은 조국 가족을 소환해 지지층에 호소하려는 의도로 보인다"며 "진실과 정직성의 질문을 정치적 공격으로 만들어 진영 논리에 기대어 얼버무리려는 순발력은 매우 뛰어나다. 그러나 교수지원서는 진학보다 더 정직해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "윤 후보는 학생의 봉사시간도 정확하게 안적었다고 기소하고도 부인의 일은 전체적으로 허위가 아니라고 강변한다"며 "당시에는 있지도 않은 게임산업협회 재직 경력 등 주요 핵심 경력을 속여 교수로 임용되었으니 전체적으로 허위인 것"이라고 주장했다.

아울러 "이 부부의 극진한 부부애를 탓할 생각은 없다"면서도 "청와대를 노리는 만큼 가져야 할 정직성이 전혀 보이지 않음을 질타하는 것"이라고 덧붙였다.

앞서 이날 YTN 보도에 따르면 김씨는 지난 2007년 수원여대에 낸 교수 초빙 지원서에 2002년부터 2005년까지 3년 동안 게임산업협회 기획팀 기획이사로 재직했다고 기재했다. 그러나 해당 협회는 2004년 6월에 설립된 단체인 것으로 드러났다.

김 씨는 매체와의 인터뷰에서 "믿거나 말거나 기억이 나지 않는다"며 "정확한 경위를 확인하고 있다"고 전했다.

또 지원서에 기재한 수상 경력 중 2004년 8월 서울국제만화애니메이션페스티벌에서 대상을 수상했다는 부분도 사실이 아닌 것으로 나타났다. 김씨는 "돋보이려고 한 욕심"이라며 "그것도 죄라면 죄"라고 말하며 가짜 수상경력을 인정했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr