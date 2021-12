김선호 빈자리 이현우 채운다…'도그데이즈' 12월말 크랭크인

[아시아경제 이이슬 기자] 사생활 논란으로 하차한 배우 김선호 자리를 이현우가 채운다.

CJ ENM은 14일 "영화 '도그데이즈'(가제)에 유해진, 윤여정, 김윤진, 정성화, 김서형, 이현우, 탕준상가 캐스팅됐다"며 "본격적인 촬영 준비에 돌입해 이달 말 크랭크인 한다"고 밝혔다.

'도그데이즈'는 하루도 바람 잘 날 없는 동물병원에서 반려견을 통해 연결된 사람들이 서로를 알아가고 위로하며 마음을 나누는 이야기를 그린 영화. '영웅', '그것만이 내 세상'의 조연출이었던 김덕민 감독의 데뷔작이다.

유해진이 극 중 개라면 질색팔색하는 동물병원의 건물주 민상이 되어 김서형과 호흡을 맞추고, '미나리'로 한국인 최초 아카데미 여우조연상을 수상한 윤여정이 반려견 완다와 단둘이 살고 있는 대한민국 대표 건축가 여정으로 출연한다.

김윤진과 정성화가 입양을 통해 오랫동안 기다려온 딸을 맞이하게 된 초보 부모 정아와 선용으로 분한다. 아울러 김서형이 동물병원을 운영하는 수의사 진영으로 변신해 소탈하고 인간적인 매력을 선보인다.

이현우가 멀리 떠난 여자친구의 반려견 스팅을 떠맡게 된 기타리스트 현을 연기하고, 탕준상이 배달 아르바이트로 하루하루를 전력질주하며 살아가는 진우로 등장해 윤여정과 호흡을 맞춘다.

