고군산군도 해역서 유물 약 200점 발견

고려청자, 분청사기, 백자, 닻돌 등

배 난파하면서 가라앉은 유물로 추정

전북 군산 고군산군도 바다에서 다양한 유물이 발견됐다. 국립해양문화재연구소는 무녀도와 선유도, 신시도 인근 해역을 약 60일간 조사해 유물 약 200점을 찾았다고 14일 전했다. 고려청자 125점, 분청사기 9점, 백자 49점, 닻돌 3점 등이다. 고려청자 81점은 그릇과 접시가 포개진 형태로 확인됐다. 나무 닻과 노도 발견돼 인근에 옛 선박이 있을 가능성이 크다고 분석됐다. 연구소 관계자는 "배가 난파하면서 그대로 가라앉은 유물로 보인다"며 "제작 시기는 고려부터 근대까지 다양하다"고 설명했다.

고군산군도는 태안 마도처럼 배들의 정박지로 추정된다. 실제로 만경현에서 1872년 제작한 '고군산진 지도'은 이 해역을 "조운선을 비롯해 바람을 피하거나 바람을 기다리는 선박들이 머무는 곳"이라고 설명한다. 선유도는 송나라 사신 서긍(徐兢)이 쓴 '선화봉사고려도경'에 고려로 오는 사신이 묵는 군산정이 있다고 소개되기도 한다. 연구소 관계자는 "내년에 정밀 발굴조사를 진행해 유물을 추가로 수습하고 옛 선발의 존재 여부를 확인하겠다"고 했다.

