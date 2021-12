KT&G, 미국 담배 판매 중단…현지 법인 매출 2463억 규모

[아시아경제 이준형 기자] KT&G는 미국 내 시판 중인 궐련담배의 제조, 선적 등과 현지 도매상에 대한 제품 판매를 잠정 중단한다고 14일 공시했다.

KT&G가 지난해 미국에 수출한 판매용 궐련담배는 2057억원 규모다. 지난해 매출액(5조3016억원)의 3.9%에 이르는 규모다. 회사는 후속조치의 일환으로 미국 법인의 현지 통관·판매도 잠정 중단할 계획이다. KT&G 미국 법인의 지난해 매출은 약 2463억원이다. 영업 재개일자는 아직 정해지지 않았다.

회사는 영업중지 사유에 대해 "미국 내 멘솔 금지 입법, FDA의 니코틴 저감 규제강화 입법 추진 등 궐련담배에 대한 규제가 지속적으로 강화되고 있다"면서 "미국 상무부(Department of Commerce)의 반덤핑조사, 미국 법무부(Department of Justice)의 미국 내 판매 중인 담배 제품의 규제 준수 현황에 관한 포괄적 문서제출명령, 장기간의 FDA 동등성심사를 위한 기술적 자료제출 요구 등에 따라 규제 대응 업무의 부담이 증가했다"고 설명했다.

