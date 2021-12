제58회 무역의 날 기념 '광주 수출의 탑 및 포상 전수식' 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주시와 한국무역협회 광주전남지역본부는 14일 제58회 무역의 날을 기념해 '광주 수출의탑 및 유공자 포상 전수식'을 열고 지역 우수 수출기업에 대한 수출의탑 시상과 무역 유공자들에 대한 포상을 실시했다고 밝혔다.

올해 광주시에서는 6억불탑을 수상한 한국알프스㈜를 비롯해 총 18개 수출기업이 수출탑 수상의 영광을 차지했다.

이어 금탑산업훈장을 수상한 ㈜대창을 포함 수출기업 및 수출 유관기관 임직원 16명도 수출진흥에 대한 공로를 인정받아 유공포상을 수상했다.

광주시 조인철 문화경제부시장과 장대교 광주전남중소벤처기업청장 등 지역 수출유관기관장들도 전수에 함께 참여하여 수상 기업 관계자들을 격려했다.

조인철 광주시 문화경제부시장은 축사에서 "코로나19의 어려움 속에서도 무역인들의 멈추지 않는 도전과 혁신경영"에 박수를 보낸다"며 "기업하기 좋고, 사업하기 좋은 '노사상생도시 광주' 경제1번지 광주를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

장춘상 무역협회 광주전남기업협의회장도 인사말에서 "올해 우리나라 수출이 역대 최고치를 경신한 성과는 반도체, 자동차, 금형 등 광주시 수출기업들의 바가 크다"며 "다가오는 디지털 혁신 시대에 새로운 기회와 가능성을 찾기 위해 업계, 지자체, 수출유관 기관 모두 힘을 모아야 할 것"이라고 당부했다.

수출탑은 ▲한국알프스㈜가 6억불탑을 수상한 것을 비롯해 5천만불탑은 ▲㈜엔에이치인터내셔널, 2천만불탑은 ▲성일이노텍, 5백만불탑은 ▲주식회사 에스엠뿌레 ▲㈜골드라인, 3백만불탑은 ▲㈜달마전자 ▲㈜부일에스티 ▲㈜아이지스 ▲㈜앨텍 ▲㈜탑텍코리아 ▲동진씨앤씨 ▲주식회사 선명 ▲주식회사 천일이 각각 수상했으며, 1백만불탑은 ▲㈜에스엔에스케미컬 ▲㈜인아웃오토메이션 ▲㈜킴즈메드 ▲㈜파워텍 ▲주식회사 윤창이 각각 수상했다.

유공포상은 ▲㈜대창 이길상 대표가 금탑산업훈장을 수상했고 대통령 표창은 ▲㈜터보코리아 박창훈 대표 ▲㈜호원 최준혁 상무 ▲창성정밀㈜ 정종호 대표 ▲한국알프스㈜ 김규남 상무 ▲한국알프스㈜ 임칠섭 차장이 각각 수상했다.

산업부 장관 표창은 ▲㈜앨텍 안주헌 대표 ▲㈜인아웃오토메이션 남창열 대표 ▲㈜킴즈메드 김송희 대표 ▲㈜탑텍코리아 모상훈 대표 ▲㈜티디엠 김선미 대표 ▲㈜호원 강병일 반장 ▲㈜화인특장 최종석 대표 ▲성일이노텍 임민자 대표가 각각 수상하였으며, 한국무역협회 회장 표창은 ▲㈜나눔테크 이병석 부소장 ▲아르디에 유한회사 김영환 대표가 수상했다.

이권재 한국무역협회 광주전남지역본부장은 "무역의 날 기념 행사는 우리 지역 무역인들이 한 해 동안 일구어낸 소중한 성과를 인정받는 자리"라며 "이번 수출탑 및 유공포상 전수식이 광주 무역인들의 수상을 축하하고 이를 통해 새로운 도약을 다짐하는 자리가 되었기를 바란다"고 말했다.

