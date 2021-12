[아시아경제 박지환 기자] 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 2,070 전일대비 90 등락률 -4.17% 거래량 2,925,567 전일가 2,160 2021.12.14 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 close 는 에이치에스해성과 91억원 규모 태양광 모듈 납품 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr