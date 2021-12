천주교 서울대교구, 명동대성당 일대 성탄마켓·음악공연

천주교 서울대교구(교구장 정순택 대주교)가 주최하고 서울특별시와 가톨릭평화방송·평화신문에서 후원하는 성탄 축제 ‘2021 명동, 겨울을 밝히다’가 이달 24~26일 명동대성당 일대에서 축소 운영된다.

명동 가톨릭회관 앞 광장에선 24일 오후 6시~9시, 25·26일 오전 11~오후 9시까지 교구 사제들이 직접 뱅쇼(와인에 시나몬, 과일 등을 첨가해 따뜻하게 끓인 음료)를 만들어 판매한다. 청년작가들은 수공예 성물, 생활 공예품 등을 선보인다. 광장에는 10여 개의 부스와 함께 ‘희망나무’도 조성된다. 명동을 오가는 이들이 희망나무에 소원을 적어 트리에 매달고 리본값을 기부할 수 있다.

모아진 기부금과 희망 메시지는 서울대교구 무료급식소 ‘명동밥집’에 전달돼 우리 사회 속 소외된 이웃들에게 따뜻한 음식을 제공하는 데 쓰일 예정이다.

명동대성당 들머리에서는 합창단이 캐럴을 선사한다. 24일 ▲오후 6시 30분과 ▲오후 8시 30분 서울 브라스 사운드 ▲오후 7시 30분에는 cpbc 소년소녀합창단의 공연이 열린다. 25일에는 ▲12시 30분 아코디엠 ▲오후 1시 30분 마니피캇 어린이 합창단 ▲오후 7시 30분 멜랑쉬 오페라단 ▲오후 8시 30분 명동성당 청년 합창단이 명동대성당 일대를 아름다운 음악으로 수놓는다. 26일에도 cpbc 소년소녀합창단과 아코디엠, 멜랑쉬 오페라단이 ▲11시 30분 ▲12시 30분 ▲오후 1시 30분에 명동대성당 들머리와 명동밥집 운동장 등에서 공연할 예정이다.

명동을 찾는 사람들이 성탄의 분위기 속 희망과 기쁨을 느낄 수 있도록 명동대성당 들머리에 장미정원과 조형물도 조성됐다.

