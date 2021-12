한국 교통사고 사망자수 OECD 27위…여전히 하위권

도로교통공단 비교분석 보고서

자동차 1만대당 사망자 31위

고령층 사망·보행자 사망 최하위

[아시아경제 이관주 기자] 우리나라의 교통사고 사망자 현황이 OECD 회원국 중 하위권에 머무르고 있다는 분석 결과가 나왔다.

도로교통공단은 14일 국가별 교통사고 현황을 분석해 'OECD 회원국 교통사고 비교(2021년판)' 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 2019년 기준 우리나라의 인구 10만명당 교통사고 사망자는 6.5명으로 OECD 36개 회원국 중 27위에 머물렀다. 또 자동차 1만대당 사망자는 1.2명으로 31위에 그쳤다. 인구 10만명당 교통사고 사망자의 경우 2018년보다 2계단 순위가 올라갔지만 여전히 OECD 회원국 평균에는 못 미치는 수준이다.

특히 연령층별 인구 10만명당 사망자는 65세 이상 고령층이 19.8명으로 회원국(OECD 평균 7.6명) 중 가장 높았다. 14세 이하 어린이는 평균(0.8명)보다 낮은 0.5명이었다.

아울러 교통사고 사망자 중 보행자는 38.9%로 OECD 회원국 평균인 19.3%보다 두 배 높아 보행안전에 대한 대책도 시급한 것으로 나타났다. 인구 10만명당 이륜차 승차 중 사망자는 OECD 평균보다 8배 높은 3.9명을 기록했다.

도로교통공단은 사람 우선의 교통문화에 대한 국민 관심과 참여, 보행자를 배려하는 안전문화 확산에 동참해달라고 당부했다. 신승철 도로교통공단 안전본부장은 "우리나라 교통안전이 OECD 선진국 수준으로 도약하기 위해 지속적인 노력이 필요하다"며 "공단은 사람 우선의 교통문화 확산을 위해 안전속도 5030 등 보행자 최우선 교통환경 구축에 앞장설 것"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr