[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 오라119센터(센터장 장행순)는 14일 겨울철 화재예방 관련 관내 공사장을 방문해 ‘화재안전컨설팅’을 실시했다고 밝혔다.

이번 컨설팅은 임시소방시설 적정 설치 여부 및 안전수칙 준수 확인 등 지도점검을 통해 화재취약시설에 대한 안전을 증진하고 화재를 예방하는 데 목적이 있다.

