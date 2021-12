NS홈쇼핑, 4060 패션 라이브커머스 '엔라방×조아맘' 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑의 라이브커머스 '엔라방'이 여성의류 쇼핑몰 '조아맘'과의 협업 패션 프로그램 '엔라방×조아맘'을 출시한다고 14일 밝혔다.

14일 오후 8시 첫선을 보이는 '엔라방×조아맘'은 4060 신중년 여성 고객을 위한 패션·뷰티 특화 라이브커머스 방송이다. 2004년 창업한 '조아맘'은 실용성과 편안함, 세련되면서도 활동에는 부담이 적은 스타일로 4060세대를 중심으로 팬층을 확보한 여성의류 전문 인터넷쇼핑몰이다. 이날 방송에서는 미시 패션 스타일 전문가인 조아맘 최선주 대표가 출연해 조아맘이 자체 제작한 니트를 소개할 예정이다.

NS홈쇼핑은 다양한 연령대를 아우르며 높은 인기를 끌고 있는 조아맘과의 협업을 통해 기존 TV홈쇼핑의 주고객층인 4060세대가 라이브커머스로 유입될 것으로 기대하고 있다.

엔라방은 '조아맘'과 협업을 시작으로 2022년에는 액티브 중년을 위한 특화 프로그램을 확대하고 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 중심의 방송과 차별화된 라이브커머스 방송을 내세워 4060세대 고객 선점에 나선다는 방침이다.

NS홈쇼핑은 고객이 패션 트렌드 정보를 습득하고 서로 소통할 수 있는 패션 커뮤니티를 활성화하고, 패션과 뷰티에 관심 있는 4060세대 고객이 즐길 수 있는 놀이터를 마련한다는 계획이다.

정유찬 NS홈쇼핑 라이브커머스본부장은 "'엔라방×조아맘'을 시작으로 트렌디한 신중년 고객을 위한 패션, 뷰티, 건강 등 다양한 카테고리의 라이프 큐레이션 커머스를 제공할 것"이라며 "고객참여단, 인플루언서 연계 숏폼 콘텐츠 등 온라인상의 '신중년 공감 커뮤니티' 구축을 통해 라이브커머스 고객 저변을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.

