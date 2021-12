옥스퍼드대 연구진 "백신 2회 접종, 오미크론 항체 충분치 않아"

[아시아경제 김유리 기자] 영국 과학자들이 백신 2회 접종으로는 코로나19 변이 바이러스인 오미크론에 충분히 대응할 수 없다는 연구 결과를 발표했다.

13일(현지시간) 주요 외신에 따르면 영국 옥스퍼드대학교 연구진은 최근 백신 교차 접종에 대한 대규모 연구를 위해 아스트라제네카 또는 화이자 백신을 맞은 실험 참가자들의 혈액 샘플을 분석했다. 그 결과 백신 2회 접종 만으로는 오미크론 변이에 대응할 수 있는 충분한 중화 항체가 형성되지 않는 것으로 나타났다.

외신은 이같은 연구 결과가 이전에 코로나19에 감염됐거나 백신을 접종한 사람들에게서도 오미크론 변이 감염이 증가할 가능성이 있다는 것을 나타낸다고 전했다.

이번 발표는 전날 보리스 존슨 영국 총리가 보건 당국 조사를 인용해 백신 2회 접종 만으로는 오미크론 변이를 억제하기 쉽지 않다고 경고한 후 나왔다.

연구진은 다만 오미크론 변이에 대한 낮은 수준의 항체가 백신을 2차례 접종한 사람들에게 심각한 질병이나 입원·사망 등의 위험을 높일 수 있다는 증거는 발견하지 못했다고 전했다.

