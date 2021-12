테이크호텔, 크리스마스 쿠킹 클래스 진행

[아시아경제 김유리 기자] 테이크호텔은 크리스마스를 맞아 부모와 자녀가 함께 참여할 수 있는 쿠킹 클래스를 진행한다고 13일 밝혔다.

테이크호텔 6층 쿠킹 스튜디오에서 진행되는 이번 쿠킹 클래스에서는 팝시클 케이크 바, 케이크, 쿠키 등 크리스마스 디저트를 자녀와 부모가 팀을 이뤄 만들 수 있다. 오는 18일, 19일, 21일 예정된 쿠킹 클래스는 네이버 예약을 통해 사전 예약 가능하다. 한 프로그램 당 선착순 6팀(팀당 2인, 총 12인)이 참여할 수 있으며 테이크호텔 투숙객이 아니어도 참여가 가능하다

테이크호텔 '쿠킹 스튜디오'에는 독일 프리미엄 가전 브랜드 '밀레(Miele)'의 주방가전 제품이 설치됐다. 전문 강사와 함께 참여자들이 직접 밀레 제품을 사용할 수 있으며 수업 종료 후에는 쿠킹 스튜디오에 내 별도 마련된 공간에서 만든 음식을 맛볼 수 있다.

테이크호텔 관계자는 "누구나 사랑하는 사람과 따뜻한 연말연시를 보내기를 희망할 거라고 생각해 이번 쿠킹 클래스는 비투숙객도 참여가 가능하도록 기획했다"며 "경험형 복합 문화공간인 테이크호텔에서 잊지 못할 추억을 만들기를 바란다"고 말했다.

자세한 내용은 테이크호텔 공식 사이트와 인스타그램 등 SNS 계정을 통해 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr