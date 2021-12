에너지 혁신 거점 '경남창원 그린에너지센터' 착공

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 13일 의창구 북면 동전일반산업단지에서 '경남창원 그린에너지센터 착공식'을 개최했다.

이날 착공식에는 안경원 창원시 제1부시장, 조현준 경남도 산업혁신국장, 전담 기관인 경남창원스마트그린산단의 박민원 단장, 주관사인 SK에코플랜트의 이왕재 BU대표를 포함한 참여기관 관계자들이 참석했다.

그린에너지센터는 산업부, 경남도, 창원시가 함께 추진하는 '에너지자급자족형 인프라 구축사업'의 하나로, 완공 시 태양광 2.8㎿, 수요연료전지 1.8㎿, ESS 3㎿h, V2G 74㎾, 수전해 설비 등 신재생에너지 생산거점이 될 예정이다.

또 신재생 에너지 인프라 조성뿐만 아니라, 그린에너지 홍보관을 구축해 미래에너지 교육 등을 위한 공간도 마련되며, 수출기업의 RE100 지원 체계를 구축하고 기업 수요가 늘어날 것에 대비해 사업 대상을 확대해 나갈 계획이다.

사업에는 SK에코플랜트, SK C&C, SK디앤디, 그리드위즈, 누리플렉스, 한국전기연구원, 한국산업기술시험원이 참여한다.

안경원 제1부시장은 "경남창원 그린에너지센터가 대한민국의 에너지 혁신의 거점이 돼 기업의 국제적 경쟁력 강화를 견인하고 저탄소 시대를 이끌어 나가는 에너지 혁명의 주체가 되길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr