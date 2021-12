단계적 일상회복 이후 코로나19 확진자가 늘면서 식당과 카페 등 다중이용시설에 ‘방역 패스’가 도입된 가운데 13일 서울 시내 한 식당에서 직장인들이 점심을 먹기 위해 줄을 서고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.