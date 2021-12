조성은 "한동훈이 공수처장 되면 유능해질까?"…공수처 수사에 답답함 토로

[아시아경제 김형민 기자] '고발사주' 의혹을 제보한 '공익신고자' 조성은씨가 고위공직자범죄수사처(공수처)의 지지부진한 수사에 답답함을 토로했다.

조씨는 13일 자신의 사회망서비스(SNS) 계정에 "공수처가 사건 하나도 제대로 수사하지 않고 반쪽자리 수사만 하고 있다"고 비판했다.

그는 "한동훈 (검사장의) 감찰수사방해 사건과 윤석열 (국민의힘 대선후보가 검찰총장으로 재직시절) 대검찰청의 조직적인 선거개입 사건을 제대로 수사하지도 않고 얼렁뚱땅식으로 다른 사건들을 이것저것 찔러보기식으로 하는 것은 안되지 않을까"라고 반문하며 "판사사찰 문건 사건에서의 손준성 검사는 지시자가 아니라 피의자 윤 후보의 지시받은 사람이다. (그래서) 적어도 손 검사에 한해서는 이 사건은 공수처 관할이 아니다"라고 꼬집었다.

또한 이어 "(고발사주와 관련해) 고발장 작성 과정에 대해 수사 하나 해보지 않고 새해를 맞이하나"고 물으면서 "만약 우물쭈물 사건 절반은 덮어두고 수사가 엉망이어서 혹은 수사 한 번 제대로 해보지도 못하고 정작 공수처가 그들에게 면죄부 주는 기관이 된다면, 또 형편없는 반쪽짜리 수사로 당연히 무죄날 수준의 기소를 한다면 공익신고의 대상기관으로 과연 적합할까"라고 물었다.

조씨는 "대검찰청 감찰부에 공익신고 한 내용은 그나마 현직검사 연루라도 밝혀냈다"면서 "공수처는 어떤 일을 하셨나? 과연 정권이 바뀌고 유능하다고 소문난 한동훈 검사가 공수처장이 되면 그때 갑자기 유능해진 공수처를 볼 수 있을까"라고 비꼬기도 했다.

