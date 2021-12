[인사]다우키움그룹

[임명]

◇그룹총괄 △부회장 이현

◇키움증권 대표이사 내정 △사장 황현순

[승진]

<다우기술>

◇전무 △김성욱

◇상무보 △윤재영

◇이사 △박상희 △유종열 △정원식

◇이사대우 △장호현 △강문창 △백금철 △정연섭 △오태웅 △조준호

<다우데이타>

◇상무보 △김성범

◇이사 △장용준 △정윤환

◇이사대우 △조유신

<이머니>

◇부사장 △이진혁

<사람인HR>

◇전무 △윤국섭

◇상무보 △임종규 △방상욱 △이상돈

◇이사 △최승철

◇이사대우 △이경희

<한국정보인증>

◇사장 △김상준

◇상무보 △조태묵 △권갑상

◇이사 △김수용

<게티이미지코리아>

◇상무보 △정혁남

◇이사 △윤춘희

<와이즈버즈>

◇전무 △최호준

◇상무보 △신준열

<키움증권>

◇부회장 △이현

◇사장 △황현순

◇상무 △김지준 △이동율

◇상무보 △박성진 △장승식 △정동준

◇이사 △김기만 △김대욱 △김태현 △박상욱 △서영수 △오성욱 △윤태웅

◇이사대우 △구명훈 △민석주 △정상협 △하승선 △나연태

<키움투자자산운용>

◇상무 △김재호 △김진이

◇상무보 △백희범 △김후열 △최웅준

◇이사 △허만갑 △김흥수

◇이사대우 △윤승진 △김종협 △선명재

<키움저축은행>

◇사장 △허흥범

◇이사대우 △황성필

<키움인베스트먼트>

◇사장 △김동준

◇상무 △김대현

<키움프라이빗에쿼티>

◇상무보 △장종민

◇이사대우 △김석태

<키움캐피탈>

◇상무보 △김대현

◇이사 △김영남

<키움에프앤아이>

◇상무보 △김선태

<다우키움이노베이션>

◇상무 △이재준

◇상무보 △안기범

<다우대련>

◇이사대우 △윤용진

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr