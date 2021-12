김종인 "위드 코로나 중단해야…의료체계 붕괴 우려"

"100조 추경 제안은 尹 집권 후 대책 제시한 것"

"필요하면 이재명이 文대통령과 상의해야"

[아시아경제 강주희 기자] 김종인 국민의힘 선거대책위원회 총괄선대위원장이 13일 "위드 코로나(단계적 일상회복)를 중단해야 한다"고 주장했다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 선대위 회의에 참석해 "코로나19 확진자를 줄이기 위해 잠정적으로 위드 코로나를 중단해야 한다. 방역체계 자체와 백신접종 문제를 체계적으로 신속하게 공개하는 입장을 정부가 취해달라"고 촉구했다.

그는 "정부가 가을에 접종을 70% 정도 하면 집단 면역이 생길 것이라고 얘기했지만, 집단 면역은 고사하고 오히려 지금 확진자 수가 점점 늘어남에 따라 머잖아 의료체계가 붕괴하고 사망자 수가 급증하는 사태가 도래할 수 있다"고 우려했다.

이어 "정부는 빨리 방역체계 전환을 검토해야 하고 여러 긴급사태에 대해 철저히 준비해야 한다"라며 "방역은 어디까지나 과학적 근거로 이뤄져야 하는데 정치적 근거로 하다 보니 오늘날 이런 사태가 됐다고 생각한다"고 지적했다.

김 위원장은 이어 코로나19 손실보상을 위한 추가경정예산안(추경) 편성과 관련해선 "이재명 더불어민주당 대선 후보가 코로나19 사태에 대해 심각성을 인정한다면 여당 후보이기 때문에 문재인 대통령에게 건의해서 필요하다면 추경을 어떻게 할 것인지를 정부와 상의해야 한다"라며 "야당에게 이렇고 저렇고 하는 것은 온당치 않다"고 지적했다.

이어 앞서 자신이 추경 100조원 지원 필요성을 제기한 것은 "윤석열 대선 후보가 집권했을 때 어떻게 하겠다는 것을 국민에게 제시하기 위해 얘기한 것"이라며 "예산의 운용은 현재 집권하고 있는 문재인 대통령 책임"이라고 강조했다.

