SK디앤디, 씨앤아이레저·대우건설과 굴업도 해상풍력 본격 시동

SK디앤디, 총 167MW 육상 풍력 사업권 확보

육상 풍력 600MW, 해상 풍력 1.7GW 규모 메가 프로젝트 추진

[아시아경제 황윤주 기자] SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,233 전일가 31,200 2021.12.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close (SK D&D)가 인천 굴업도 해상풍력 발전사업에 공동으로 투자·개발하며, 해상풍력 사업을 본격화한다.

SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,233 전일가 31,200 2021.12.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close 는 지난 10일 서울 삼성동 코엑스에서 씨앤아이레저산업·대우건설과 인천 굴업도 해상 풍력 발전사업에 대한 공동 개발 협약을 체결했다. 3사는 향후 특수목적법인(SPC)에 참여하고, 본 사업에 대한 자금조달 및 인허가 등 개발 업무를 공동으로 추진할 계획이다.

본 사업은 인천 굴업도 인근 해역에 240MW 규모의 풍력 발전 단지를 조성하는 건으로, 2025년 착공을 목표로 하고 있다. 2020년 발전사업허가를 취득한 후에 후속 인허가를 수행 중이다.

이번 굴업도 프로젝트는 SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,233 전일가 31,200 2021.12.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close 가 한화건설, 남동발전과 공동 추진 중인 400MW 규모의 신안우이 프로젝트에 이어 해상풍력 사업을 본격화하고, 국내 최대 규모의 민간 풍력 발전사업자로서 입지를 더욱 공고히 했다는 데 큰 의미가 있다.

현재 SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,233 전일가 31,200 2021.12.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close 는 가시리, 울진에 84MW 규모의 풍력 발전소를 보유하고 있다. 2022년 상반기에 착공 예정인 풍백 풍력 82MW를 포함하면 총 167MW에 달하는 국내 최대 규모 민간 발전사다. 또 2022년 실시계획인가 완료를 앞두고 있는 의성 풍력 88MW를 포함하여 매년 1개 풍력 발전소 착공 목표를 가지고 육상풍력 600MW, 해상풍력 1.7GW 규모의 메가 프로젝트를 추진 중이다.

김해중 SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,233 전일가 31,200 2021.12.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close 에너지솔루션본부장은 " SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,233 전일가 31,200 2021.12.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close 는 개발, 투자, EPC 및 O&M까지 모든 밸류체인에서 갖춘 역량과, 가시리, 울진 풍력 발전소에서 주민 및 지역과 상생할 수 있는 성공적인 사례를 만들어 낸 경험을 바탕으로, 본 사업에 추진력을 더할 것"이라며 "ESG 경영을 강화하는 차원에서도 신재생에너지 사업 포트폴리오를 대폭 확장하고 지속적이고 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 2008년부터 꾸준히 신재생에너지 사업을 개발해 온 SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,233 전일가 31,200 2021.12.13 10:25 장중(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인[클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다 close 는 풍력발전과 더불어 ESS, 태양광, 수소 연료전지 등으로 사업 영역을 확장하며 더욱 박차를 가하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr