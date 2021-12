배우 진영, '씽2게더' 조니 목소리 연기 "첫 도전 영광"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 진영(정진영)이 애니메이션 '씽'의 속편 '씽2게더'로 첫 목소리 연기에 도전한다.

13일 소속사 비비엔터테인먼트에 따르면, 진영이 '씽2게더' 조니 역으로 캐스팅 되어 더빙을 맡았다.

'씽2게더'는 오디션 그 이후 전 세계가 주목하는 쇼 스테이지에 오르기 위한 크루들의 고군분투 도전기를 그린 2022년 첫 번째 엔터테이닝 무비.

진영은 극 중 춤이 두려운 가수 조니 역으로 활약한다. 조니는 환상적인 음색으로 문(Moon) 극장의 오디션에서 발탁되며 실력을 인정받은 고릴라로, 버스터 문과 함께 꿈의 무대에 서기 위해 대도시로 향하는 캐릭터다.

이번 '씽2게더'에서는 노래를 사랑하는 조니의 꿈을 춤이라는 높은 벽이 가로막고, 방황하는 모습이 표현될 예정이다.

조니의 오리지널 캐스트는 ‘킹스맨’으로 잘 알려진 태런 에저튼이 연기해 화제가 되기도 했던 만큼 진영이 ‘한국판 조니’를 어떻게 표현할지 주목된다.

진영은 “시즌1이었던 씽을 너무 재미있게 봐서 조니 역할을 제안받았을 때 굉장히 영광이었다”며 “애니메이션 더빙을 한 번도 시도해본 적이 없어 많이 긴장되기도 했지만 새로운 도전이라는 생각에 설렌다. 제 목소리로 만들어내는 조니를 많이 사랑해주셨으면 좋겠다”고 전했다.

'씽2게더' 가스 제닝스 감독은 “가수, 프로듀서, 배우인 진영은 춤, 노래, 연기까지 훌륭해야 하는 조니 역에 완벽하다는 것을 알았다”라며 K-조니 진영을 칭찬했다.

진영이 부르는 OST는 국내에서도 많은 사랑을 받은 콜드 플레이의 곡 ‘A Sky Full Of Stars’로, 진영은 폭발적인 가창력과 음색으로 자신만의 새로운 곡을 선보일 예정이다.

진영이 참여한 ‘A Sky Full Of Stars‘ 뮤직비디오는 이날 오후 6시 공개되며, 오는 18일 각종 스트리밍 플랫폼을 통해 음원으로 만나볼 수 있다.

앞서 진영은 영화 '내안의 그놈'에서 고등학생과 40대를 오가며 스펙트럼 넓은 연기력과 시원한 액션으로 호평을 이끌었으며, KBS2 드라마 '경찰수업'에서 차태현과 경찰대 제자와 교수로 호흡을 맞춘 바 있다.

한편 '씽2게더'는 다음달 5일 개봉한다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr