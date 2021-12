▶이숙영 씨 별세, 김광태(삼성전자 전 홍보실장) 씨 모친상 = 삼성서울병원 20호, 발인 15일 오전7시, 장지 이천호국원, 010-5269-9173.

