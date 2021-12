[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 26일까지 2주간 ‘리얼 독퍼’ 1개 구매 시 1개를 추가로 증정하는 1+1 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

리얼 독퍼는 버거킹과 하림펫푸드의 협업을 통해 탄생한 반려견 간식으로, 고품질의 단백질인 생 소고기 원료와 슈퍼푸드인 귀리를 함유해 반려견의 건강과 입맛까지 함께 고려한 것이 특징이다. 2019년 소비자 캠페인의 일환으로 처음 선보인 독퍼는 당시 SNS 인증샷이 5000개 이상 게재될 정도로 펫팸족에게 큰 호응을 얻었으며, 폭발적 반응에 힘입어 지난 10월 정식 메뉴로 출시됐다.

프로모션은 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 진행되며, 딜리버리로도 동일한 혜택을 즐길 수 있다. 다른 할인 및 쿠폰과 중복 혜택 적용은 불가능하다.

