美 토네이도 우려에도 크리스마스 양초 야간 제조하다 10명 사망

켄터키 주지사 "생존자 나오면 기적"

100명 이상 사망 확실시

악천후 예고에도 대형 재난 사태‥인재 가능성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 중부를 강타한 사상 최악의 토네이도 피해로 인한 사망자가 100여명에 이르렀다. 지난 7월 97명이 사망한 플로리다 마이애미의 아파트 붕괴 사고가 인재였다면 이번에는 초대형 자연재해에 미국인들이 경악하고 있다.

12일(현지시간) 토네이도가 켄터키 등 미 중부 6개 주를 휩쓴 지 사흘째를 맞아 피해 규모가 윤곽을 보이고 있다.

크리스마스 용 양초 제조를 위해 작업을 하던 양초공장에서 10명이 사망했고 아마존 창고에서도 6명이 세상과 이별했다.

확인된 사망자 수는 100여 명에 육박했지만, 더 많은 사망자가 나올 것이 확실하다. 곳곳에 흩어져 있는 여러 마을이 송두리째 사라진 상황에서 구조 작업이 지연되면서 얼마나 많은 이들이 건물 잔해에 깔려있는지 확인도 할 수 없는 상황이다.

이날까지 확인된 사망자는 최소 94명에 달한다. 피해가 집중된 켄터키주에서만 80명의 사망자가 확인됐다.

앤디 베셔 켄터키 주지사는 CNN에 출연, "사망자 수가 100명을 넘어설 것으로 보인다"라며 "촛불 공장에서 일하던 100명의 근로자 가운데 40명이 구조됐고, 추가 구조자가 나올지 확신하기 어렵다. 생존자가 나온다면 기적이다"라고 말했다.

켄터키주는 사망자와 생존자 발견을 위해 최소 300명의 주 방위군을 배치해 피해 가구를 확인하고 있지만 피해 지역이 대부분 폐허로 변해 희망이 없다는 비관적 전망이 확산하고 있다.

켄터키 메이필드 촛불 공장에서는 야간 근무 중이던 노동자 가운데 최소 10명이 숨진 것으로 확인됐다. 제임스 코머 연방 하원의원은 "양초 공장이 크리스마스 시즌을 맞아 24시간 무휴로 가동하던 중이라 피해 규모가 컸다"라고 설명했다.

아마존 창고가 위치한 일리노이주에서도 6명의 사망자가 발생했고, 테네시에서도 4명이 목숨을 잃었다. 아칸소와 미주리에서도 각각 2명이 숨졌다.

정전, 단수로 인한 추가 피해도 우려된다. 현재까지 켄터키에서만 5만1064 가구가 정전 상태다. 테네시에서도 1만4000여 가구가 전기 없이 생활 중이다.

앞서 조 바이든 대통령은 켄터키주를 재난지역으로 선포하고 대국민 연설에서 이번에 발생한 토네이도가 역사상 가장 큰 것 중 하나가 될 가능성이 크다면서 "연방 정부는 도움이 되는, 할 수 있는 모든 것을 다할 것"이라며 피해 복구 의지를 강하게 피력했다. 바이든 대통령은 이날 베셔 주지사와 통화했느냐는 기자의 질문에 "아직 못했지만, 곧 통화할 것이다"라고 말했다.

◇인재로 피해 확산?=이번 초강력 토네이도는 중서부 지역의 한랭전선에 따뜻한 공기가 충돌하며 발생했다. BBC 방송은 이례적으로 겨울에 토네이도가 발행한 게 기후변화 탓이라는 주장을 소개했다.

이번 피해가 인재라는 주장도 있다. 미 기상 당국은 토네이도 발생 전 해당 지역에 경보를 발령했지만, 기록적인 피해를 피하지 못했다.

아마존 공장에서 사망한 26세 트럭 운전사는 건물 내 대피소로 피신하라는 지시에 따랐지만 결국 사망했다.

뉴욕타임스에 따르면 양초공장에서 주간 근무 후 퇴근해 참사를 피한 이사야 홀트 씨는 동료들의 죽음에 침울해 하며 회사가 악천후에도 불구하고 조업을 계속했다며 불만을 제기했다.

