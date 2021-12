추미애 "尹 부인, 장모 의혹…결혼 전 사생활이라고 비켜갈 수 없다" 또 저격

[아시아경제 권서영 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 및 장모와 관련된 의혹에 대해 재차 검증을 요구하고 나섰다.

12일 추 전 장관은 자신의 페이스북에 '여러분들 관심 있으세요? 그거 말이 맞는 거 같아요?'라는 제목의 글을 게시했다. 추 전 장관은 "(제목의 질문은) 거짓인지 아닌지 기자가 묻는 데 대해 윤 후보의 오만하고 불성실한 태도"라며 "거짓말도 공적 무대에서는 검증 대상"이라고 강조했다.

추 전 장관은 "대선후보가 관여된 의혹은 먼 과거지사라 하더라도 검증되어야 하는 것이고, 국민은 관심을 보이는 정도가 아니라 당연히 물을 권리가 있고 후보는 답할 의무가 있다"고 말했다. 이어 "장모와 배우자가 검사들과 그들의 스폰서 사업자와 함께 어울리며 쌓은 인맥을 동원해, '백'을 이용해 자신들이 저지른 불법 탈법과 쟁송을 덮으면서 엄청난 부를 쌓았다는 의혹이 꾸준히 제기돼왔다"고 설명했다.

추 전 장관은 이러한 의혹이 "결혼 전 일이나 사생활이라며 비켜 갈 수 없는 중대한 문제"라고 강조했다. 아울러 "'패밀리 비즈니스'라고 한 것이 불법적이고 결혼을 전후하여 이루어진 것이라면 당연히 철저하게 물어야 하는 것"이라고도 덧붙였다.

또 추 전 장관은 "그중 하나가 부동산 개발 전문가마저도 혀를 내두를 정도의 불법 특혜가 드러난 '양평 공흥지구 아파트 개발 사건'"이라고 강조했다. 추 전 장관은 "윤 후보와 결혼 전부터 장모가 농지법을 위반해 구입한 농지 등을 합쳐, 부인은 지난 2009년 5월 투자자를 끌어와 임야를 구입할 수 있게 하는 등 개발에 직접 관여한 것이 관련 사건 판결문을 통해 드러났다"며 "(윤 후보의 부인) 김건희씨가 양평 공흥 지구 개발에 관여하지 않았다고 한 윤 후보 주장은 거짓임이 드러난 것"이라고 비판했다.

추 전 장관은 "기획부동산으로 수백억의 이익을 남기고도 개발부담금을 안 내기 위해 농지와 임야였던 땅값을 뻥튀기했고, 개발 대상 토지가 아닌 땅도 포함해 토지매입가를 허위제출하는 사기적 방법까지 썼다"며 "불법을 눈감은 당시 군수는 윤 후보의 캠프에 가 있다고 한다"고 주장했다. 이어 "공정, 상식, 법치라고 하더니 불법, 특혜, 특권의 공생 캠프 같다"며 "혹시 권력을 잡으면 나라 운영도 전리품 나눠 먹듯 생각하는 것은 아니겠느냐"고 반문했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr