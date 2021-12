SK텔레콤 'AI 통합 패키지' ITU-T 표준과제 채택

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤이 제안한 인공지능(AI) 통합 패키지 'AI 풀스택' 표준화안이 국제전기통신연합 전기통신표준화 부문(ITU-T) 신규 추진 과제로 채택됐다.

SK텔레콤은 이번 표준화안에서 'AI 풀스택' 각 구성요소를 ▲AI 프로세서 ▲AI 데이터베이스 ▲AI 모델링 ▲AI 응용과 API 등 4개 주요 모듈로 분류 정의하고, 각 요소간 연동을 위한 청사진을 제안했다고 12일 밝혔다.

ITU-T는 국제연합(UN) 산하 정보통신기술 국제기구 ITU의 표준화 부문이다. 현재 190여 회원국에서 900여개 산업학계연구기관 소속 회원이 활동하고 있다.

앞으로 SK텔레콤은 회원사와 함께 통합 패키지의 최적화를 위한 아키텍쳐(구조)와 신호 방식, 연동을 위한 데이터 종류 등을 표준화하게 된다. 지금까지 AI 서비스 구현을 위해 필요한 하드웨어와 소프트웨어 등 세부 기술별 표준화는 있었지만, 각각 기술요소를 연결하는 하나의 패키지가 표준화된 것은 처음이다.

'AI풀스택' 표준화 채택은 SK텔레콤이 지난 수년간 AI 전 과정을 연구하며 연구개발(R&D) 역량을 축적하고 요소기술을 개발해 왔기에 가능했다는 평가다. SK텔레콤은 AI전문 반도체 '사피온', AI 자동 모델링 툴 '메타러너', AI 연산 데이터 저장 및 관리시스템 '라이트닝 DB'와 '메타비전', AI서비스 'AI 카메라' 등 AI 전 과정을 연구했다.

AI서비스 개발 과정의 글로벌 표준이 만들어지면 AI 글로벌 스탠다드 선점 효과는 물론 개발사가 다르더라도 구성 요소 간 연동이 가능해져 다양한 조합으로 AI 서비스를 구성할 수 있게 된다. 또 AI가 관제 인프라와 결합해 사회 안전망을 제공하거나, AI 기반의 의료영상진단 보조 솔루션이 도입되는 등 다양한 아이디어가 빠르게 AI 서비스로 전환될 수 있다.

이에 SK텔레콤은 자사의 주요 AI서비스를 시작으로 SK 관계사 및 보안·미디어·제조업·의료업 등 주요 분야로 'AI 풀스택' 적용을 확대해 나간다는 계획이다.

앞서 SK텔레콤은 국내에서도 ICT 표준화 기구인 한국정보통신기술협회(TTA)에 자사의 비전 AI기술과 서비스를 중심으로 표준화를 제안해 지난 10월 채택됐으며, 지난 8일 표준화에 대한 기여를 인정받아 TTA로부터 공로패를 수상한 바 있다.

이번 'AI 풀스택' 표준화를 이끌고 있는 ITU-T SG11 Q7 의장인 이종민 SK텔레콤 T3K이노베이션 담당은 "국내외 AI 생태계의 활성화와 개인 개발자에서부터 중소 상공인, 대기업을 아우르는 저변 확대를 통해 AI가 실생활에 더욱 밀접하게 적용돼 일상에 편리함을 가져올 수 있도록 지속해서 노력할 것"이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr