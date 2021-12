러 "나토, '추가확장 및 공격무기 배치 금지' 법적 보장책 마련해야"

[아시아경제 이기민 기자] 러시아가 10일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO)의 추가 확장과 러시아 인근 공격 무기 배치를 금지하는 법적 보장책을 마련해달라고 거듭 요구했다.

러시아 외무부는 이날 '안보 보장 마련과 관련한 미국 및 다른 서방 국가들과의 대화에 관한 성명'을 통해 "평등하고 분리될 수 없는 안보의 원칙에 기초해 나토의 추가적 동진과 러시아 서부 국경 인근으로의 위협적 무기 시스템 배치를 금지하는 장기적 법적 보장책을 마련할 것을 촉구한다"고 밝혔다. 분리될 수 없는 안보 원칙은 한 국가의 안보를 위해 다른 국가의 안보가 희생될 수 없다는 원칙이다.

또한 "유럽의 안보를 위해 우크라이나와 조지아가 나토 회원국이 될 것이란 2008년 부쿠레슈티 나토 정상회의 결정을 공식적으로 철회할 필요가 있다"고 요구했다.

그러면서 미국과 다른 나토 국가들이 러시아 인근 나토 회원국 및 비회원국 영토에 러시아에 위협이 될 수 있는 공격 무기 시스템을 배치하지 않는다는 합의를 법률적으로 명시할 것을 촉구했다.

외무부는 이밖에도 러시아와 나토가 전술훈련 지역을 양측 접촉선에서 일정 거리 이상 떨어지게 하고, 러시아-미국, 러시아-나토 간 정기대화 재개 등에 대해 유럽이 답을 해달라고 요구했다. 또한 발트해와 흑해 해역 내 위험한 군사활동을 예방하기 위해 함정, 군용기들의 최소 접근거리를 조율해야 한다고 주장했다.

앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 조 바이든 미국 대통령과의 화상회담에서 나토가 우크라이나로 확장하고 타격용 공격무기를 배치하는 것을 금지하는 법률적 보장을 요구한 바 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr