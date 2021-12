창원시, '친환경 녹색아파트만들기 경진대회' 시상식 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 10일 탄소중립 생활 실천 확산을 위해 35개 아파트가 참여해 지난 4월부터 9월까지 추진한 '친환경 녹색아파트 만들기 경진대회' 시상식과 '아이디어 공모전 시상식'을 개최했다.

수상 아파트로는 ▲기후위기적응 부문 최우수상 자은3LH천년나무, 우수상 자은3센트럴빌리지·진해자은주공1단지, 장려상 도계휴먼시아·양덕우성, ▲에너지줄이기 부문 최우수상 교방상록, 우수상 창원현동LH·평화마을, 장려상 마산삼계2주공·진해미진이지비아 ▲자원순환 부문 최우수상 봉림휴먼시아1단지, 우수상 봉림휴먼시아2단지·신우에이스타운, 장려상 숲속마을주공그린빌4단지·창원석동LH·개나리1차가 선정됐다.

특히 봉림휴먼시아1단지는 이번 활동을 환경부 주관 '탄소중립 경연대회'에 응모해 환경부장관상을 수상하는 쾌거를 올렸다. 창원석동LH는 아파트 주민 공유·나눔 냉장고 운영으로 식자재를 버리지 않고 이웃과 서로 나누는 공동체 실천을 높이 평가받아 특별상을 받았다.

시는 지난 8월 실시한 '제1회 창원시 탄소중립 실현 아이디어 공모전'은 총 93건이 접수돼 최종 9건을 선정해 이날 함께 시상했다.

허 시장은 "6개월간 아파트의 탄소중립을 위해 다양한 실천한 입주민들에게 감사드린다"며 "전국 최고의 시책으로 자리매김하도록 행정 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr