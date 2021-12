마재윤 전남소방본부장, 신임 소방공무원과 '소통'의 시간 가져

책임감·사명감 등 올바른 공직자 자세 강조

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 신임 소방공무원과 만나 계급을 떠나 선배와 후배로서의 소통의 시간을 가졌다.

10일 전남소방본부에 따르면 마 본부장은 이날 광주소방학교를 방문해 제94기 신임 소방공무원 교육생 67명을 대상으로 특강을 진행했다.

교육생들은 지난 9월27일 광주소방학교에 입교해 내년 1월7일까지 15주 동안 전문교육 과정과 공직자가 갖춰야 할 청렴 등 기본 소양교육을 받고 있다.

이날 특강은 교육생들이 소방관으로서 마음가짐을 다지는 계기를 만들기 위해 자유로운 대화 방식으로 진행됐다.

특히 소방공무원으로서의 책임감과 사명의식 고취 및 올바른 공직자의 자세 등 첫발을 내딛는 소방공무원이 갖춰야할 품격을 강조했다.

마재윤 본부장은 “명예·신뢰·헌신의 소방정신을 가슴에 새기고 지금 내가 흘림 땀방울이 국민의 생명을 구한다는 마음으로 기본교육에 충실해 달라”고 말했다.

한편, 94기 신임소방공무원 67명은 전남에서 31명 광주에서 16명, 전북에서 20명으로 입교해 교육받고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr