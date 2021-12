순천중부새마을금고, 풍덕동에 사랑의 쌀 나눔실천

저소득·취약계층가정 200세대에 쌀(10㎏) 200포 전달

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천중부새마을금고(이사장 강호연)는 풍덕동행정복지센터에 쌀(10㎏) 2백포를 기탁했다고 10일 밝혔다.

기탁된 쌀은 풍덕동 저소득·취약계층 200세대에 전달될 예정이다.

순천중부새마을금고는 나눔 실천과 수익의 사회 환원을 위해 지난달에도 20만원을 기부하는 등 지속적인 나눔을 실천하고 있다.

강호연 이사장은 “최근 더욱 심해진 코로나19의 영향으로 위축된 지역사회 어려운 이웃에게 도움을 줄 수 있어 감사하게 생각한다”며 “코로나19 상황이 양호해져서 이웃사랑을 실천하는 나눔 봉사활동이 활발해지기를 기대한다”고 전했다.

정순금 풍덕동장은 “연말이면 잊지 않고 어려운 이웃을 위해 나눔에 동참하는 순천중부새마을금고에 감사드린다”며 “이런 나눔이 겨울철이면 더욱 외롭고 소외된 이웃들에게는 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr