고양시, '코로나19 재택치료 추진단' 본격 가동

주소지 구분 없이 초기 안내부터 전담 공무원 배정까지 통합관리체계

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 "효율적인 코로나19 재택 치료자 관리를 위해 '코로나19 재택치료 추진단'을 10일부터 본격 가동한다"고 이날 밝혔다.

시에 따르면, '재택치료 추진단'은 제2 부시장을 단장으로 3개 반, 8개 팀, 54명으로 구성해 구별 구분 없이 통합관리 시스템을 구축, 대상자 관리체계를 강화한다.

추진단은 고양 어울림누리 체육관에 상황실을 설치, 시 전체 재택치료 대상자에 대한 건강관리와 격리 관리 전반을 총괄한다.

추진단은 역학조사 결과 재택치료 대상자가 배정되면 초기 안내를 한 뒤 재택치료기간에 건강모니터링을 맡을 관리의료기관을 지정한다. 현재 고양시의 관리의료기관은 명지병원, 자인메디병원, 강북성심요양병원이다.

의료기관 지정 후에는 격리 상태 확인과 민원사항 등에 응대할 전담 공무원을 배정, 재택치료 대상자가 체계적인 관리를 받을 수 있도록 할 계획이다.

이재준 고양시장은 "재택치료 추진단 가동으로 재택치료의 조기정착과 코로나19의 안정적인 관리가 가능하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr