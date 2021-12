코웨이, 편의성 높인 ‘룰루 더블케어 플러스 비데’ 출시

사용자 인식 자동 개폐 기능 및 순간온수로 편의성 강화

터치형 무선 리모컨, 전기분해 살균수·버블 세척 갖춰

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 ‘룰루 더블케어 플러스 비데(BAS38-A)’를 출시했다고 10일 밝혔다.

이 제품은 자동 개폐 기능과 터치형 리모컨, 순간온수 시스템을 갖춰 편의성을 높였다. 내부 센서가 움직임을 감지해 손을 대지 않아도 자동으로 커버가 부드럽게 열리고 닫힌다. 무선 리모컨 타입의 조작부는 기존 버튼식에서 터치식으로 업그레이드해 가볍고 손쉽게 작동할 수 있다. 별도 온수탱크 없이 사용할 때만 순간적으로 물을 데워 온수를 지속적으로 제공해 에너지 절감 효과도 있다.

또한, 전기분해 살균수와 버블 세척 기능으로 위생을 향상시켰다. 99.9% 살균 인증 모듈 전기분해수가 유로부터 노즐, 도기까지 스스로 관리한다. 360도 버블 회오리 기능으로 도기 안쪽 틈새까지 꼼꼼하게 케어한다. 오염물질과 직접 닿을 수 있는 노즐은 풀 스테인리스로 적용해 청결한 관리가 가능하다.

더블케어 플러스 비데는 AI 스마트 기술을 탑재해 휴대폰 앱으로 사용 패턴, 살균·케어 현황, 필터·버블카트리지 등 소모품 잔여량 등을 파악할 수 있다. 이상 발견 시 자동으로 AS 접수 안내도 지원한다. 고령화 시대에 맞춰 48시간 동안 사용이 없는 경우 등록된 사용자에게 알람을 주는 ‘실버케어 기능’도 적용했다. 렌털방식은 전문가관리, 자가관리 중 선택할 수 있다.

코웨이 관계자는 "더블케어 플러스 비데는 강력한 위생과 커버 자동 개폐, 순간온수 등 편의 기능을 업그레이드한 제품"이라며 “슬림한 디자인과 터치식 무선 리모컨으로 고급스러운 욕실 분위기를 연출해 소비자에게 많은 사랑을 받을 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr