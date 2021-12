광주 광산구자원봉사센터 봉사단, 분리수거 수익금 용진육아원에 기부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구자원봉사센터(이사장 김보곤) 미래세대 V리더 대학생 봉사단 어스어스팀이 투명페트병 분리배출 활동으로 얻은 수익금 6만원을 용진육아원에 기부했다. 호남대학교 사회복지학과 학생들로 구성된 봉사단은 150㎏ 투명페트병을 분리배출했다.

