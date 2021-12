코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인 투자자들의 매도세에 '3000선'에서 약세 흐름을 보이고 있다. 코스닥 역시 1%대 하락하며 '1010선'을 유지 중이다.

10일 오후 1시47분 현재 코스피는 전일 대비 20.71포인트(-0.68%) 내린 3008.86에 거래되고 있다.

투자자 수급별로는 개인과 기관이 각각 2027억원, 332억원 순매수하고 있다. 외국인은 2557억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목에서는 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 1,300 등락률 +1.55% 거래량 1,500,772 전일가 84,100 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 초봉 6000 '꿈의직장' 기아 생산직, 관심 폭발코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close (0.95%) 나홀로 상승세다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 3,500 등락률 -2.83% 거래량 2,150,633 전일가 123,500 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 유진테크, SK하이닉스와 314억 규모 장비 공급 계약코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"SK 산업용 AI 전문기업 가우스랩스, 전문지식 교류 웨비나 개최 close (-2.83%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 1,100 등락률 -1.41% 거래량 8,187,346 전일가 78,200 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 임상3상완료! “박셀바이오” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-1.66%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 394,500 전일대비 5,000 등락률 -1.25% 거래량 165,847 전일가 399,500 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화' close (-1.13%) 등이 하락세다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 12.39포인트(-1.21%) 하락한 1010.48를 나타내고 있다.

코스닥에서는 개인이 5625억원 순매수 중이다. 반면 외국인과 기관은 각각 3030억원, 2435억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 87,200 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 315,330 전일가 87,100 2021.12.10 15:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 러브콜에 알테오젠, 반등 성공코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (0.69%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 134,838 전일가 125,300 2021.12.10 15:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close (0.72%) 등이 오름세다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 519,600 전일대비 25,500 등락률 -4.68% 거래량 228,132 전일가 545,100 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세코스피 외인 순매수 전환.. 코스닥 1%대 상승 close (-4.59%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 123,900 전일대비 7,300 등락률 -5.56% 거래량 985,255 전일가 131,200 2021.12.10 15:05 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화' close (-5.49%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,800 전일대비 1,100 등락률 -1.31% 거래량 444,168 전일가 83,900 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세코스피 외인 순매수 전환.. 코스닥 1%대 상승 close (-0.95%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 207,000 전일대비 9,100 등락률 -4.21% 거래량 398,162 전일가 216,100 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close (-4.07%) 등은 약세다.

