정부 "특단의 조치, 내주 가능성…록다운은 없도록 노력"

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 코로나19 유행이 누그러지지 않는다면 다음 주 사적모임 규모나 다중이용시설의 운영시간 제한 등을 포함한 '특단의 조치'를 발표할 가능성이 있다고 밝혔다.

이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관은 10일 정례브리핑에서 "신규 확진자 수가 지금 7000명대"라며 "더 꺾이지 않고 확산세가 추가된다면 다음 주 발표할 가능성도 있다"고 말했다.

이 통제관은 "정부에서는 지난주 금요일에 특별추가조치 방안을 발표했고 그 결과가 유행세를 누그러뜨리기를 기대하고 있다"면서 "만약에 현재 유행세가 더 누그러지지 않고 계속된다면 추가적인 방역조치를 검토하도록 하겠다"고 전했다.

다만 그는 "확진자나 위중증 같은 세부적인 기준점보다는 여러 가지를 주간별로, 단계별로 또 긴급위원회 평가를 통해서 결정할 사항"이라고 덧붙였다.

구체적인 조치에 대한 질의에 이 통제관은 "운영시간 제한이나 사적모임 제한도 검토할 계획"이라며 "지난 3차 유행 때 가장 강력했던 것이 5인 이상 사적모임 금지와 21시 운영제한이었다"고 설명했다.

이 통제관은 "현재로서는 최대한 지난번에 발동한 (방역패스 확대 등) 대책을 갖고 열심히 병상을 확충하는 노력을 하도록 하겠다"며 "록다운(봉쇄)은 없도록 최대한 노력하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr