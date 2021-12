[포토]국제앰네스티 편지쓰기 캠페인 전시 개최

국제앰네스티 편지쓰기 캠페인 전시가 10일 서울 종로구 로얄창덕궁빌딩에서 열렸다. 국제앰네스티는 인권 침해에 맞서 싸우는 6인의 이야기를 담은 이번 전시를 통해 인권이 낯선 이야기가 아니며, 연대가 즐거운 즐거운 경험이라는 것을 보여주고자 한다. /문호남 기자 munonam@

