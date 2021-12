SK 산업용 AI 전문기업 가우스랩스, 전문지식 교류 웨비나 개최

14일 오후 8시…SK하이닉스 자본금 출자 회사

[아시아경제 김흥순 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 264,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 17,145 전일가 265,000 2021.12.10 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일최태원, 韓美日지도층 만나 "공급망·기후위기문제, 공동체로 해결"최태원 "아들에게 경영 강요 않을것…이사회 동의도 필요" close 그룹의 산업용 인공지능(AI) 전문기업 가우스랩스는 산업 AI에 대한 개요와 회사의 다양한 연구 주제를 공유하는 'Gaussian Mixture 2021'을 오는 14일 오후 8시 웨비나(웹+세미나) 형식으로 개최한다고 10일 밝혔다.

가우스랩스는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 3,500 등락률 -2.83% 거래량 843,973 전일가 123,500 2021.12.10 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세잠잠했던 '네 마녀' 그리고 오미크론 '우려 완화'코스피 상승세 유지.. 기관 순매수세 close 가 출자한 자본금을 기반으로 지난해 8월 설립됐다. 미국 실리콘밸리에 본사가 있다. 현재 SK하이닉스를 중심으로 반도체 제조 현장에서 발생하는 데이터를 활용해 생산효율을 높일 수 있는 AI 솔루션을 개발하는 전문기업이다.

이번 웨비나에서는 산업 AI의 빅 블루오션, 제조업에서의 시계열 학습과 적용, 나노미터 이하의 초정밀 머신비전을 위한 컴퓨터 비전 등 세 가지 주제를 다룬다. 산업 AI 분야 인재를 채용하기 위해 회사와 채용에 대한 질의응답 시간도 마련했다. AI에 관심 있는 이들이라면 누구나 참여할 수 있다. 오는 13일까지 온라인 사전 신청 페이지를 통해 참가 신청하면 된다.

김영한 가우스랩스 대표는 "이번 행사를 통해 산업 AI와 AI 전반에 관심이 있는 인재들과 활발히 소통할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr