LG유플, '디즈니 맥세이프' 등 크리스마스 굿즈 1천개 판매

10일 오전 10시부터 판매

디즈니+ 3개월 무료이용권 증정

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 크리스마스를 맞아 10일 오전 10시부터 'U+콕'에서 1000명 한정으로 디즈니 한정판 정품 굿즈인 ‘유플 디즈니 스페셜 에디션’을 판매한다고 밝혔다.

유플 디즈니 크리스마스 에디션에는 ▲맥세이프 충전기·미키마우스 실리콘커버 ▲미키마우스 맥세이프 카드지갑 ▲미키마우스 데코 스티커 ▲미키마우스 디퓨저가 들어있다.

유플 디즈니 스페셜 에디션은 LG유플러스와 디즈니의 컬래버레이션 제품으로 시중에서는 구매할 수 없다. 특히 이번 유플 디즈니 스페셜 에디션을 구매하는 모든 고객에게는 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스(+) 3개월 이용권이 지급된다.

LG유플러스는 스페셜 에디 구매 후 이달 31일까지 소셜네트워크서비스(SNS) 인증 이벤트도 진행한다. 참여 시 추첨을 통해 ▲LG 올레드 TV 65인치(1명) ▲아이패드 에어 64GB(Wi-Fi, 3명) ▲스타벅스 시그니처 핫 초콜릿 기프티콘(100명)을 증정한다. 당첨자는 내년 1월 6일 발표되며 기존 유플러스 가입 혜택과 중복 수혜는 불가능하다.

한편, LG유플러스는 고객감동분당·강남·범계역·수원시청·구리·부천·광명·동탄2신도시·홍대입구·성북구 등 수도권 LG유플러스 직영점 10곳에서 지난 11월 12일부터 ‘숍인숍’ 방식으로 디즈니 굿즈를 판매하고 있다.

정혜윤 LG유플러스 마케팅그룹장은 “디즈니+ IPTV 독점 제휴와 더불어 디즈니 굿즈를 통해 고객경험을 강화하기 위한 프로모션을 준비했다”며 “고객의 즐거움과 긍정적인 경험을 극대화하도록 굿즈 마케팅을 이어 나가겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr