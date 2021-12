플라이강원, 누적탑승객 30만명 돌파…국제선 운항 준비

[아시아경제 이동우 기자] 플라이강원은 코로나19 상황 속에서 누적탑승객 30만 명을 돌파했다고 10일 밝혔다.

2019년 11월 양양-제주 노선을 취항하며 첫 운항에 나선 지 2년 만이다.

플라이강원은 국내선의 꾸준한 성장세에 힘입어 국제선 운항 준비에 나선다는 계획이다. 지난달 국토교통부가 내년 설연휴 양양국제공항 국제선 개방을 예정함에 따라 최근 트래블버블 협정이 체결된 싱가포르를 비롯해 대만, 일본, 중국, 베트남 등 운항을 검토 중이다.

아울러 오는 2022년부터 2026년까지 여객운송사업과 화물운송사업 부문을 확대하는 내용의 사업계획을 구상 중이다.

구체적으로 여객부문은 양양국제공항 활성화 및 강원 관광 재도약을 위해 2026년까지 중형기재 포함 총 10대 항공기 보유, 국내외 34개 도시 취항, 항공과 관광을 융합한 TCC 프로그램을 통한 외국인 관광객 약 140만 명 유치 등을 추진할 방침이다.

화물운송사업 부문에서는 플라이강원의 중형기재 도입을 계획에 맞춰 2026년까지 양양국제공항 인근 화물 인프라 구축, 플라이강원 카고 자회사 설립 추진 등을 추진한다. 이를 위해 플라이강원은 최근 국토교통부에 화물운송사업면허를 신청했다고 밝혔다.

