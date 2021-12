교촌치킨, 두바이 1호점 ‘데이라 시티센터점’ 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 교촌에프앤비가 지난 9일 아랍에미리트(UAE) 두바이에 교촌치킨 두바이 1호점 ‘데이라 시티센터점’을 열었다고 10일 밝혔다.

데이라 시티센터는 두바이 국제공항 인근에 자리한 쇼핑몰이다. 이곳 1층에 위치한 교촌치킨 두바이 1호점은 약 50평(165㎡), 58석 규모의 배달을 겸한 캐주얼 다이닝 매장으로 개발됐다.

교촌에 따르면 데이라 시티센터는 관광객보다는 현지인 및 실거주 외국인들이 많이 찾는 곳이다. 교촌은 이곳을 통한 실질적인 현지 수요를 바탕으로 아랍에미리트 시장에 성공적으로 안착할 방침이다. 또한 해당 쇼핑몰이 국제공항에 인접해 있어 오가는 외국인 방문객들을 통해 다른 중동 국가에도 간접적인 홍보 효과를 가져다 줄 것으로 기대되고 있다.

앞서 교촌은 지난 4월 갈라다리 브라더스 그룹과 중동·아프리카 9개국 진출을 위한 마스터프랜차이즈 계약을 체결했다. 갈라다리 브라더스 그룹은 중동 지역에서 40여 년간 글로벌 아이스크림 프랜차이즈를 운영해 약 1000개 매장을 보유하고 있는 기업으로 중동 시장에 대한 이해도가 높고, 검증된 프랜차이즈 운영 역량을 갖고 있다.

교촌은 이번 두바이 1호점 개점을 기점으로 중동 지역 내 매장 확대를 본격화 할 계획이다. 현재 두바이 2, 3호점을 개발하고 있으며, 아랍에미리트 외 계약된 다른 중동 국가 진출도 가속화할 예정이다.

교촌 관계자는 “UAE는 중동 지역에서도 경제 규모가 매우 크고 문화, 유통 등의 중심지 역할을 하고 있는 등 글로벌 핵심 시장 중 하나”라고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr