[아시아경제 공병선 기자] 기아는 8723억원 규모의 현대캐피탈 주식 1986만1486주 취득을 결정했다고 9일 공시했다.

이는 자기자본 대비 2.92% 수준이다.

