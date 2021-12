울주군, 하반기 부동산중개업소 지도·점검 완료

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울주군은 지난 10월 25일부터 11월까지 2021년 하반기 관내 부동산중개업소의 지도·점검을 완료했다.

군은 자체 점검반을 편성해 관내 부동산중개업소 453개소 중 110개소를 대상으로 점검했다.

점검 내용은 중개사무소 등록증과 자격증 양도·대여 행위, 중개수수료 또는 실비 초과 징수사항, 거래계약서와 중개대상물 확인·설명서 작성 보관, 중개대상물 표시·광고 위반 사항을 지도·점검했다.

지도점검 결과 공인중개사법을 위반한 27개소를 적발했다.

중개수수료 요율표 개정사항 미게시 등 위반 정도가 가벼운 25곳은 현지에서 시정조치 했다.

중개대상물 확인·설명서와 거래계약서 미보관, 중개대상물 확인·설명서 날인 누락한 2곳은 행정 처분할 예정이다.

이선호 군수는 “부동산중개업소에 대한 지속적인 지도·점검으로 불법 중개행위를 근절하고 건전한 부동산 거래 질서 확립을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

