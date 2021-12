이재명 "코로나 손실보상 100조 주장에 동의, 지금 당장 재원 방안 구상하자"

9일, 감염병 대응정책 관련 긴급 기자회견

尹 향해 "김종인의 당선 조건부 손실보상안, 입장 밝혀야"

"12월 임시국회서 코로나 손실보상안 논의 시작하자"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 9일 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "김종인 총괄선거대책위원장의 코로나19 대응 100조 지원 주장에 동의한다"면서 "지금 즉시 재원 마련과 구체적인 지원 방안에 대해 선대위 대 선대위, 후보 대 후보 간 협의를 시작하자"고 제안했다.

이날 이 후보는 국회 소통관에서 감염병 대응정책 관련 긴급 기자회견을 열고 "윤 후보가 50조 지원, 김 위원장이 100조 지원을 말했는데 이 100조원을 더한다고 해도 이미 다른 나라들이 지원한 규모에 (비하면) 턱없이 부족하다"며 이같이 말했다.

이 후보는 "그런데 김 위원장이 갑자기 여야가 합의할 사항이 아니라며 발을 뺐고, 윤 후보는 50조원을 지원한다면서 당선이 되면 지원하겠다고 한다"고 지적했다.

그는 "내년 6월 이후가 어렵겠나 지금 당장이 어렵겠나"라고 반문하며 "당선되면 할 지원을 왜 지금하면 안 되는 것인가"라고 꼬집었다. 이어 "취임한 다음이 아닌 지금 당장 지원해야 한다"면서 "표가 안되면 안하겠다고 위협하는 것인가"라고 비판했다.

이 후보는 윤 후보를 향해 "김 위원장 뒤에 숨지 말고, 김 위원장의 당선 조건부 손실보상안에 대해 어떻게 생각하는지 당당하게 입장을 밝혀야 한다"고 말했다. 또한 "벼랑 끝에 몰린 소상공인, 자영업자들의 절박함에 공감한다면 당장 12월 임시국회를 열어서 실질적인 논의를 시작할 것을 촉구한다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr